علمت «عكاظ» من مصادرها أن لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد عبدالرحمن العبود سيدخل في يناير 2026 فترة الأشهر الستة «الحرة»، والتي يحق من خلالها للاعب التوقيع مع أي ناد، إذ سينتهي عقد العبود مع ناديه الحالي في يونيو 2026.وأوضحت المصادر أن الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد تسعى لتمديد عقد عبدالرحمن العبود، إذ لا يمانع اللاعب من تمديد عقده مع العميد، وجارٍ التوصل لاتفاق على كافة بنود العقد الجديد بشأن التفاصيل المالية ومدة العقد الجديد، وتهدف الإدارة الاتحادية لحسم ملف تجديد عقد اللاعب قبل دخوله الفترة «الحرة»، وقطع الطريق على الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب في مطلع 2026.وكان اللاعب عبدالرحمن العبود استبعد من معسكر المنتخب السعودي بجدة، في العاشر من أكتوبر الجاري، بقرار من المدرب رينارد، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت له وجود إصابة في الفك، وتم عرض العبود على طبيب مختص في أحد المستشفيات بجدة لتحديد الخطة العلاجية المناسبة، وجرى التنسيق بين الجهازين الطبيين في المنتخب السعودي، ونادي الاتحاد وفق الإجراءات المتبقة في مثل هذه الحالات، وحاليا اللاعب يواصل برنامجه العلاجي.يذكر أن عبدالرحمن العبود جدّد عقده مع نادي الاتحاد في أكتوبر 2022 لمدة ثلاث سنوات، لينتهي في يونيو 2026.