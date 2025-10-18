يواجه فريق الوحدة نظيره أبها الثلاثاء القادم، على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الخامسة في دوري يلو، ويبحث الفرسان من خلال هذه المواجهة عن النقاط الثلاث، بعد أن خاضوا 4 مباريات، حققوا التعادل في مباراة واحدة، وخسروا ثلاث مباريات.ويسعى الفريق الوحداوي للهروب من مراكز المؤخرة في ترتيب دوري يلو، إذ حرص المدرب سييرا على وضع أسلوب فني يتناسب مع إمكانات الفريق الفنية من خلال تغيير مراكز بعض اللاعبين وإدخال عناصر جديدة وذلك في فترة التوقف الماضية.وكان فريق الوحدة حقق انتصاراً معنويّاً في لقاء ودي ضد العلا بنتيجة 1/4، ومن المتوقع اعتماد المدرب الوحداوي سييرا في مواجهة أبها على رباعي الخبرة الحارس عبدالله العويشير، وعودة سعيد المولد لخط الدفاع بعد أن غاب عن مباريات الجولات الماضية بداعي الإصابة، وتواجد مراد خضري في خط الوسط وسلمان المؤشر في الهجوم، فالفوز سيعطي الوحداويين دفعة معنوية من أجل الابتعاد عن مراكز المؤخرة، أما الخسارة من أمام فريق أبها ستزيد الأمور تعقيداً، ويبقى الفريق الوحداوي تحت ضغط جماهيري كبير، وسيبقى في مؤخرة ترتيب فرق دوري يلو.