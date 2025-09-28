أصدر نادي الفتح بياناً رسمياً يبدي فيه استياءه من الأخطاء التحكيمية التي حدثت في الجولات الماضية من دوري روشن السعودي للمحترفين.وقال نادي الفتح في بيانه: «يبدي مجلس إدارة نادي الفتح الرياضي بالغ استيائه واستغرابه من الأخطاء التحكيمية الكارثية والمتكررة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم خلال الجولات الماضية، والتي كان آخرها في مباراته الأخيرة أمام القادسية، وأسهمت بشكل مباشر في ضياع نقاط مستحقة للفريق».وأضاف النادي في بيانه: «ويؤكد النادي أن ما وقع من قرارات تحكيمية مجحفة أثّر على عدالة المنافسة، وأضر بمسيرة الفريق، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري لتحقيق النتائج التي تليق بتاريخ النادي ومكانته».واختتم النادي بيانه قائلاً: «يشدد نادي الفتح على ثقته الكاملة بالاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الحكام في معالجة هذه الأخطاء بصورة عاجلة، واتخاذ ما يلزم لضمان عدالة المنافسة وحفظ حقوق جميع الأندية، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضتنا الوطنية في ظل دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة».الجدير بالذكر أن فريق الفتح خاض 4 لقاءات في دوري المحترفين خسر في 3 منها وتعادل في واحد وحصل على ثلاث بطاقات حمراء حصل عليها كل من؛ محمد أمين سباعي أمام الفيحاء وخسرها الفتح (1/ 2)، وتم منح بطاقة حمراء للاعب من الفيحاء أيضاً، وبطاقة حمراء لمراد باتنا أمام الاتحاد وخسرها الفتح (2/ 4)، وتم منح بطاقة حمراء لحارس الاتحاد أيضاً، والحارس باتشيكو أمام القادسية التي انتهت بخسارة الفتح (0/ 1)، كما حصل الفريق على بطاقة حمراء في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الجبلين وتحصل عليها مهاجمه ماتياس فارغاس في اللقاء الذي انتهى لمصلحة الفتح (2/ 1).