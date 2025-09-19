تترقّب جماهير الكرة السعودية للقاء الكلاسيكو المرتقب بين الأهلي والهلال، يوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يحتضن ملعب الإنماء الكلاسيكو المرتقب؛ الذي يأتي وسط ظروف متشابهة إلى حدٍّ ما بين الفريقين اللذين تعثرا بالتعادل في الجولة الماضية، لكنهما استعادا توازنهما بانتصارين ثمينين في مستهل المشوار بدوري أبطال آسيا للنخبة؛ حيث تعادل الأهلي خارج ملعبه أمام الاتفاق دون أهداف في الجولة الماضية، التي شهدت تعثر الهلال على أرضه أمام القادسية بالتعادل 2-2؛ ليرفع كلاهما رصيده إلى أربع نقاط بفارق نقطتين عن أصحاب الصدارة.آسيويًا، حقق الأهلي ريمونتادا رائعة أمام ناساف الأوزبكي محولًا تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-2، ولم يختلف سيناريو لقاء الهلال في مستهل المشوار الآسيوي، حيث حول تأخره بهدف أمام ضيفه الدحيل القطري إلى فوز بثنائية.ويدخل الأهلي لقاء الهلال متسلحاً بتفوق لافت أمامه خلال عام 2025 الذي شهد مباراتين بينهما في بطولتين مختلفتين، واللافت أن الأهلي حسمهما؛ البداية كانت 28 فبراير الماضي لحساب الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث فاز الأهلي على الهلال بنتيجة 3-2 على أرض (المملكة آرينا) في الرياض.وواصل الأهلي تفوقه أمام الهلال بالفوز عليه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 29 أبريل الماضي بنتيجة 3-1 ليحجز مقعده في النهائي الذي حسمه متوجاً باللقب التاريخي كأول نادٍ يتوج بـ«نخبة آسيا» بنظامها الجديد.وتأمل جماهير الأهلي في أن يتواصل تفوق فريقهم أمام الهلال، لا سيما أن المباراة تأتي في فترة تشهد ضغطاً كبيراً في عدد المباريات، حيث سيخوض (الأخضر) مباراة أمام بيراميدز المصري على الملعب ذاته يوم 23 سبتمبر الجاري على كأس إفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ، وسيعني الفوز بها التأهل إلى كأس التحدي ضمن منافسات كأس القارات للأندية 2025، وبكل تأكيد سيكون (الكلاسيكو) مليئاً بالإثارة والمتعة؛ نظراً لوجود كوكبة من النجوم العالميين في الفريقين، الذين سيكون لهم شأن كبير في الأداء الفني داخل أرضية الملعب، وقبل هذا اللقاء، إذ تبلغ القيمة السوقية للفريقين 389 مليون يورو، للهلال فيها النصيب الأكبر، حيث تقدر قيمة الصفقات بنحو 215.45 مليون يورو.أغلى الهلاليين:داروين نونيز45مليون يورو35مليون يوروأغلى الهلاليين:داروين نونيز45مليون يوروثيو هيرنانديز35مليون يوروروبن نيفيز25مليون يوروحسان تمبكتي1.6مليون يوروسالم الدوسري1.5مليون يوروعلي لاجامي900ألف يوروأغلى الأهلاويين:إنزو ميو35مليون يوروإيفان توني25مليون يوروغالينو24مليون يوروروجير إيبانيز17مليون يوروفراس البريكان4.5مليون يوروعلي مجرشي900ألف يورو