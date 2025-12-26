أعلنت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، عودتها لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد «عاليا»، المقرر عرضه ضمن سباق الدراما الرمضانية القادم، بعد أيام من إعلانها المفاجئ انسحابها من العمل ثم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشركة المنتجة.

وأوضحت غادة، في تصريحات صحفية، أنها توصلت إلى تفاهمات مع فريق الإنتاج ستتيح استئناف التصوير اعتباراً من 27 ديسمبر 2025، مؤكدة حرص الجميع على تقديم عمل فني يليق بالجمهور ويستعيد زخمه في موسم رمضان المقبل.

وكانت غادة، أعلنت سابقاً انسحابها من المسلسل بعد نحو شهرين من بدء التصوير، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول مصير العمل في موسم رمضان، خصوصاً بعد اعتذار الفنان محمد رياض أيضاً عن المشاركة، ما دفع البعض للتكهن بإمكانية خروج المشروع من المنافسة نهائياً.

ويجسد مسلسل «عاليا» شخصية بطولية لامرأة مصممة أزياء طموحة محبة للموضة منذ الطفولة، وتنجح في تأسيس علامة تجارية حملت اسمها، لتصبح نقطة جذب للمشاهير، قبل أن تتغيّر حياتها رأساً على عقب بعد وفاة زوجها، فتبدأ رحلة مليئة بالأزمات والتحديات الشخصية والمهنية.

ينتمي العمل إلى فئة المسلسلات القصيرة المكوّنة من 15 حلقة، من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته، إلى جانب غادة، كل من صبري فواز، أحمد صفوت، بسنت شوقي، نبيل عيسى، آية سليم، عمرو عابد وغيرهم من النجوم.

وتُعد هذه العودة تأكيداً على تمسّك الفنانة بإكمال المشروع، رغم الجدل الذي أحاط به خلال الأسابيع الماضية، في ظل توقعات بأن يحقق العمل حضوراً قوياً ضمن دراما موسم رمضان.