الحارس الكاميروني أندريه أونانا.
أعلن نادي طرابزون سبور التركي تعاقده مع الحارس الكاميروني أندريه أونانا، على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «تم التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن ضم حارسه أندريه أونانا على سبيل الإعارة المجانية حتى نهاية الموسم الحالي».

وكان أونانا قد انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2023، قادماً من إنتر ميلان، في صفقة بلغت قيمتها نحو 50 مليون يورو.

وخاض الحارس الكاميروني 102 مباراة بقميص «الشياطين الحمر،» استقبل خلالها 150 هدفًا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 24 مباراة.

