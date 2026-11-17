قاد فينيسيوس جونيور منتخب البرازيل لتحقيق فوز ساحق على نظيره السنغافوري بسبعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم (الثلاثاء) على الملعب الوطني في سنغافورة.

5 أهداف في مباراتين

وكان فينيسيوس قد سجل هدفين في المباراة الودية السابقة أمام اليابان، التي خسرها «السيليساو» بنتيجة 3-2، وشهدت طرد المدرب كارلو أنشيلوتي واللاعب رافينيا.

أهداف المباراة

تألق فينيسيوس منذ بداية المباراة، وسجل ثلاثة أهداف متتالية (هاتريك) في الدقائق 9 و15 و21، قبل أن يضيف إندريك الهدف الرابع في الدقيقة 31.

وواصل المنتخب البرازيلي هيمنته خلال الشوط الثاني، إذ أحرز إستيفاو ويليان ورايان الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 51 و65، قبل أن يختتم لاعب سنغافورة راؤول سوهايمي مهرجان الأهداف بهدف عكسي في مرمى فريقه بالدقيقة 74، ليكتمل الانتصار البرازيلي بسباعية نظيفة.