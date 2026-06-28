شن قائد منتخب إيران هجوماً عنيفاً على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بعد التعادل أمام مصر بنتيجة 1-1، اليوم (السبت)، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بعد تحقيقه فوزاً وتعادلين، بينما أنهت إيران دور المجموعات بثلاثة تعادلات متتالية، لتدخل في انتظار مؤلم لمعرفة ما إذا كانت ستتأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، إذ يتوقف مصيرها على نتائج كرواتيا والجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

مونديال كارثي

وقال طارمي في تصريحات صحفية عقب مواجهة مصر: «هذا مونديال كارثي، فيفا لم يتمكن من حل المشكلات التي واجهها المنتخب منذ انطلاق البطولة في 11 يونيو، كان ينبغي عليهم حل كل مشكلة هنا، لكن للأسف لم يتمكنوا من حلها منذ البداية».

إنفانتينو لم يفِ بوعده

وأضاف: «جاء إنفانتينو إلى غرفة تبديل ملابسنا بعد المباراة الأولى، وقال: «هذه مجرد البداية»، لكن دور المجموعات ينتهي غداً، وما زال بعض أعضاء البعثة غير موجودين معنا، لأنهم لم يحصلوا على تأشيرات دخول».

أزمة السفر المتكرر

وأعرب طارمي عن استيائه من اضطراره هو وزملاؤه إلى السفر من مدينة سياتل الأمريكية إلى تيخوانا في المكسيك، وهي رحلة إضافية تستغرق عدة ساعات، في حين لم تضطر المنتخبات الأخرى إلى القيام بذلك.

وختم حديثه: «نحن نحب الشعب المكسيكي، ونحب تيخوانا، لكن بالنسبة للاعبين المحترفين، فإن هذا ليس تنافساً احترافياً بالشكل الصحيح، من دون فترة استشفاء أو أي شيء، هذا ليس عدلاً».