كشف تقرير صحفي الوجهة الأقرب للنجم المصري محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول بنهاية موسم 2025-2026، عقب 9 سنوات قاد خلالها الفريق للعودة إلى منصات التتويج وتحقيق العديد من الأرقام القياسية.

وغادر صلاح قبل عام من نهاية عقده بسبب تدهور علاقته مع المدرب آرني سلوت، الذي جعله لاعباً بديلاً. ومع إعلان ليفربول رحيل سلوت نهاية الشهر الماضي وتعيين أندوني إيراولا خلفاً له، ذكرت تقارير صحفية أن صلاح قد يتراجع عن قرار الرحيل.

عودة صلاح إلى ليفربول «مستبعدة»

ورغم التكهنات بأن تغيير مدرب ليفربول قد يُعيد فتح الباب أمام صلاح للاستمرار مع «الريدز»، إلا أن صحيفة «ذا أثلتيك» استبعدت هذا الاحتمال، حيث وافق صلاح على إنهاء السنة الأخيرة من عقده، وحظي بالفعل بتكريم يليق بأسطورة من أساطير النادي.

«البريميرليغ» خيار شبه مغلق

وأضافت أن انتقال صلاح إلى أي نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) يبدو ضئيلاً للغاية، إذ يمتلك كل من أرسنال ومانشستر سيتي خطوطاً هجومية قوية، بينما يصعب تخيّل انتقاله إلى مانشستر يونايتد نظراً إلى مكانته في أنفيلد.

إيطاليا خيار جذاب لكنه معقد

كما أشارت إلى أن الدوري الإيطالي قد يكون خياراً جذاباً للنجم المصري، لا سيما بالنظر إلى نجاحه السابق في روما، إلا أن الموارد المالية لا تزال تمثل تحدياً أمام العديد من الأندية القادرة على المنافسة على الألقاب الكبرى.

الوجهات الأقرب

وتابعت أن نادي فنربخشة التركي أبدى اهتماماً علنياً بضم صلاح، فيما يبقى الدوري السعودي وجهة محتملة نظراً إلى شهرة اللاعب الواسعة في العالم العربي، بينما يظل الدوري الأمريكي للمحترفين خياراً مطروحاً بقوة.