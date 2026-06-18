ضربت أزمة جديدة معسكر منتخب كوت ديفوار المشارك في كأس العالم 2026، بعدما كشفت تقارير فرنسية فتح تحقيقات مع المهاجم الإيفواري إيلي واهي بشأن شبهات تلاعب مرتبطة بإحدى مباريات الدوري الفرنسي، ما أثار حالة من الجدل قبل المواجهة المرتقبة أمام ألمانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

بطاقة صفراء تثير الشكوك

وبحسب ما أوردته صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، فإن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً يخضع للتحقيق للاشتباه في تعمده الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه أمام ميتز يوم 17 مايو الماضي، وسط شبهات بارتباط الواقعة بشبكة مراهنات غير قانونية.

استجواب وإفراج

وأشارت التقارير إلى أن الشرطة الفرنسية أوقفت واهي في 29 مايو الماضي للتحقيق معه في القضية، قبل أن تفرج عنه لاحقاً دون توجيه اتهامات رسمية، مع استمرار التحقيقات المتعلقة بشبهات الاحتيال والفساد في المراهنات الرياضية.

شارك في افتتاح المونديال

ورغم التحقيقات الجارية، شارك واهي أساسياً في مباراة كوت ديفوار الافتتاحية أمام الإكوادور، التي انتهت بفوز «الأفيال» بهدف دون مقابل، فيما يواصل المنتخب استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام ألمانيا.

صمت رسمي

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الاتحاد الإيفواري لكرة القدم أو من اللاعب نفسه بشأن الاتهامات المتداولة، بينما لم يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أي إجراء يمنع اللاعب من المشاركة في البطولة.

قلق قبل المواجهة الحاسمة

وتأتي القضية في توقيت حساس بالنسبة للمنتخب الإيفواري، الذي يطمح للذهاب بعيداً في البطولة، إذ يخشى الجهاز الفني أن تؤثر تداعيات الأزمة على تركيز اللاعبين ومعنوياتهم قبل المواجهات الحاسمة في المونديال.