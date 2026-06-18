فرضت السلطات الهندية حظرًا مؤقتًا على تطبيق المراسلة «تيليغرام»، في خطوة جاءت على خلفية اتهامات باستخدامه في الترويج لعمليات احتيال مرتبطة بامتحانات القبول الطبية الوطنية.

وأعلنت وكالة الاختبارات الوطنية، أن الحظر سيستمر حتى 22 يونيو الجاري، عقب إعادة إجراء الامتحان المقرر في 21 يونيو، كما قررت تعليق إحدى الميزات التي تتيح لمسؤولي القنوات تعديل الرسائل مع الإبقاء على تاريخ نشرها الأصلي حتى نهاية الشهر.

وجاءت الإجراءات بعد إلغاء نتائج الامتحان، الذي شارك فيه أكثر من 2.2 مليون طالب، إثر تقارير تحدثت عن تسريب الأسئلة عبر تطبيقات المراسلة. وأكدت الوكالة، أن القرار يهدف إلى الحفاظ على النظام العام وضمان نزاهة العملية التعليمية.

وأوضحت السلطات، أن بعض القنوات استخدمت خاصية تعديل الرسائل لإضافة أسئلة حقيقية بعد انتهاء الاختبار، ثم عرضها باعتبارها دليلًا على تسريبها مسبقًا. كما كشفت عن قنوات زعمت بيع أسئلة الامتحان مقابل مبالغ مالية كبيرة.

في المقابل، انتقدت جهات حقوقية وخبراء تقنيون القرار، معتبرين أن الحظر قد يؤثر على المستخدمين والشركات أكثر من المتورطين في المخالفات، فيما لم تصدر إدارة «تيليغرام» تعليقًا رسميًا بشأن القضية.