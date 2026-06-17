أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الإعلامي المصري محمد الغيطي، تضمنت إيقافه عن الظهور الإعلامي لمدة شهر كامل، ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم البرامج خلال هذه الفترة.

مراجعة المحتوى الإعلامي

وجاءت العقوبة بعد فحص ومراجعة إحدى حلقات برنامج «البصمة» الذي يعرض على إحدى القنوات المصرية، حيث تناولت الحلقة محتوى مسيئا بشأن الفنان المصري الراحل عبدالعزيز مخيون، أثارت اهتمام الرأي العام خلال الأيام الماضية.

مخالفات مهنية

وأوضح المجلس أن القرار استند إلى نتائج المتابعة والرصد التي أجرتها الجهات المختصة، والتي رأت أن الحلقة تضمنت مخالفات لا تتوافق مع الضوابط المهنية والمعايير المنظمة للعمل الإعلامي.

كما شدد المجلس على ضرورة التزام جميع القنوات والمنصات الإعلامية والصحف والمواقع الإلكترونية بتنفيذ القرار، وعدم إتاحة أي ظهور إعلامي لمحمد الغيطي طوال مدة الإيقاف المقررة.

حذف الحلقة مؤقتاً

وكان المجلس أصدر سابقاً توجيهًا للقناة بوقف تداول الحلقة وإزالتها مؤقتًا من مختلف المنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها إلى حين الانتهاء من مراجعتها بشكل كامل.