نجح فريق بحثي من جامعة «كاليفورنيا الجنوبية» في وضع أيديهم على بروتين دقيق محتجب داخل جينوم الميتوكوندريا البشرية (مصانع الطاقة في الخلايا)، يمتلك خيوطاً قد تشرح أسباب التعرض لمرض السكري من النوع الثاني وتفتح أفقاً واعداً لابتكار علاجات تستهدف الاضطرابات الأيضية.

وجاء هذا التطور بعد تحليل مستفيض لقواعد البيانات الصحية والجينية لنحو 15 ألف شخص بالغ؛ حيث رصد الباحثون طفرة أو متغيراً جينياً يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسكري. ويقع هذا المتغير تحديداً داخل الجين المسؤول عن تخليق بروتين أُطلق عليه اسم «MENTSH».

وأشار العلماء إلى أن المتغير الجيني يعمل على تعطيل نقطة الانطلاق الأساسية لإنتاج البروتين، مما يتسبب في تراجع مستوياته لدى بعض الأفراد، وهو ما قد يفسر ارتفاع جاهزية أجسادهم للإصابة بالمرض.

تجارب واعدة: استجابة للإنسولين وكبح للوزن

أظهرت الاختبارات الجزيئية نتائج مبهرة؛ إذ أدى تزويد الخلايا بالبروتين النشط إلى تحسين ملحوظ في استجابتها لهرمون الإنسولين. كما نجحت نسخ معدلة من البروتين نفسه في كبح زيادة الوزن لدى فئران التجارب التي خضعت لنظام غذائي عالي الدهون.

وكشفت التحليلات الدقيقة أن بروتين «MENTSH» يتكيف في عمله بحسب نوع النسيج الخلوي؛ فهو يُحفز مسارات الإنسولين بفاعلية داخل الأنسجة العضلية، بينما يعمل على تثبيطها في الأنسجة الدهنية، وهي آلية مزدوجة تساهم مباشرة في تعزيز وصيانة الصحة الأيضية للجسم.

أفق جديد للطب الشخصي

يُجمع القائمون على الدراسة على أن هذا الاكتشاف يشكل خطوة مفصلية لفك شفرات التفاعلات البيولوجية المعقدة المرتبطة بالسكري والسمنة، مما يمهد الطريق مستقبلاً لصياغة عقاقير جينية وأدوية هادفة أكثر دقة وفاعلية في استهداف الخلل الأيضي من جذوره.