واصل المنتخب الإنجليزي نتائجه الإيجابية في المباريات الافتتاحية بكأس العالم، بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الأولى من مونديال 2026.



وبات هذا الانتصار هو الثامن لإنجلترا في مبارياتها الافتتاحية خلال آخر 17 نسخة من كأس العالم، ليؤكد منتخب «الأسود الثلاثة» قدرته على تحقيق بدايات قوية في أكبر المحافل الكروية.



وقدم المنتخب الإنجليزي أداءً هجومياً مميزاً جمع بين الإقناع والإمتاع، وأظهر نجوم إنجلترا جاهزية كبيرة منذ المباراة الأولى، ليحصد المنتخب ثلاث نقاط ثمينة ويبعث برسالة مبكرة لمنافسيه بأنه عازم على المنافسة بقوة في النسخة الحالية من كأس العالم.



وبهذا الفوز، وضع المنتخب الإنجليزي أولى خطواته بنجاح في مشواره المونديالي، معززاً آمال جماهيره في تحقيق إنجاز جديد على الساحة العالمية.