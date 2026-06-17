خسر فريق الخليج السعودي نهائي البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد أمام برقان الكويتي بنتيجة 34-32، في المواجهة النهائية التي انتهت قبل قليل في صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح، بعد مباراة مثيرة امتدت إلى شوطين إضافيين.



وشهد اللقاء تنافساً كبيراً بين الفريقين، وتبادلا التقدم على مدار شوطي المباراة، قبل أن يفرض التعادل نفسه بنتيجة 27-27 مع نهاية الوقت الأصلي، ليحتكم الطرفان إلى شوطين إضافيين لحسم هوية البطل.



وفي الوقت الإضافي، تمكن برقان من استغلال الفرص الحاسمة والتقدم بفارق هدفين، محافظاً على أفضليته حتى صافرة النهاية التي أعلنت فوزه بنتيجة 34-32 وتتويجه باللقب الآسيوي.



واكتفى الخليج بالمركز الثاني والميدالية الفضية، ليفقد اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي بعدما حل وصيفاً أيضاً في النسخة الماضية، رغم المستويات المميزة التي قدمها خلال مشاركتيه الأخيرتين في البطولة مؤكداً مكانته كأحد أبرز أندية القارة الآسيوية، بعد وصوله إلى النهائي للمرة الثالثة توالياً ومواصلته المنافسة على اللقب حتى اللحظات الأخيرة من المباراة النهائية.