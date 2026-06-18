لم يكن ديك أدفوكات يفترض أن يقود كوراساو في كأس العالم 2026. فبعد أن نجح في تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ الدولة الكاريبية الصغيرة النهائيات للمرة الأولى، قرر المدرب الهولندي التنحي مطلع العام الحالي للتفرغ لرعاية ابنته التي كانت تمر بظروف صحية صعبة، مؤكداً حينها أن العائلة تسبق كرة القدم في سلم أولوياته.



لكن الأشهر التالية حملت تطورات غير متوقعة. تحسن الوضع الصحي لابنته تزامناً مع اضطرابات فنية داخل المنتخب تحت قيادة خليفته فريد روتن، الذي لم ينجح في كسب ثقة اللاعبين رغم فترة قصيرة قضاها في المنصب. ومع تصاعد الضغوط داخل أروقة الكرة في كوراساو، عاد أدفوكات بشكل مفاجئ قبل أسابيع قليلة فقط من انطلاق البطولة ليكمل المهمة التي بدأها.



وتعكس قصة كوراساو حجم التحول الذي شهدته كرة القدم في الجزيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 160 ألف نسمة. فبعد سنوات من المعاناة المالية وصعوبة توفير متطلبات المشاركات الدولية، لعبت استثمارات ورعاية القطاع الخاص دوراً محورياً في بناء بيئة أكثر احترافية، ما ساعد الاتحاد المحلي على استقطاب الكفاءات الفنية وتطوير المنتخب وصولاً إلى الحلم المونديالي.



وعلى الرغم من الخسارة القاسية أمام ألمانيا في المباراة الافتتاحية في المونديال، بقي أدفوكات متمسكاً بنظرته الأوسع للمشهد. فالمدرب البالغ 78 عاماً، والذي أصبح أكبر مدرب يقود منتخباً في تاريخ كأس العالم، يرى أن مجرد وصول كوراساو إلى هذا المستوى يمثل إنجازاً استثنائياً لدولة صغيرة تشق طريقها بين كبار اللعبة.



وبين عودة متأخرة، وظروف شخصية معقدة، وطموحات وطنية غير مسبوقة، تحولت رحلة أدفوكات مع كوراساو إلى واحدة من أكثر القصص الإنسانية والرياضية تميزاً في مونديال 2026.