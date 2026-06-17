‏دعت وزارة التجارة الراغبين في نقل ملكية السجلات التجارية إلى التحقق من عدد من الجوانب النظامية قبل إتمام عملية النقل، بما يسهم في حفظ الحقوق، والحد من الالتزامات المستقبلية غير المتوقعة.

‏وأوضحت الوزارة أهمية التأكد من عدم وجود مطالبات أو التزامات مالية أو مخالفات أو غرامات أو رسوم مستحقة أو دعاوى قضائية قائمة على السجل التجاري للمنشأة، إضافة إلى التحقق من نظامية التراخيص والاشتراكات والعقود ذات الصلة بالنشاط التجاري.

‏وأكدت الوزارة أن نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسة يتم عبر التوثيق النظامي، وبشكل إلكتروني عبر الرمز المرسل إلى الجوال، ويلزم المالك الجديد للسجل التجاري باستكمال الإجراءات لدى الجهات ذات العلاقة، ومنها: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البلديات والإسكان، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الغرف التجارية، والبنوك، وفق المتطلبات والإجراءات المعمول بها لدى كل جهة.