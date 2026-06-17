في خطوة علمية واعدة تكشف عن سلاح سري وبسيط لمواجهة أشباح الشيخوخة الرقمية وتراجع الذاكرة، توصل باحثون يابانيون من جامعتي «هيروساكي» و«كيوتو» بالتعاون مع مركز «أبحاث الغذاء والصحة» إلى أن فيتامين (سي) ليس مجرد مدافع عن الجهاز المناعي فحسب، بل هو حارس أمين وصمام أمان للحفاظ على صحة المخ وكفاءته لدى كبار السن مع تقدمهم في العمر.

هذا الاكتشاف لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة تجارب دقيقة وموسعة أجراها العلماء على أكثر من 2000 شخص تخطت أعمارهم حاجز الـ 64 عاماً؛ إذ قاموا بربط مستويات فيتامين (سي) في بلازما الدم بنتائج صور الرنين المغناطيسي لأدمغة المشاركين. وكانت المفاجأة التي رصدتها الأشعة هي أن النقص الواضح في مستويات هذا الفيتامين بالدم يقترن مباشرة بضمور وتراجع في حجم «المادة الرمادية» للمخ، إضافة إلى وهن وضعف حاد في الوصلات العصبية داخل المناطق الحيوية المسؤولة عن أدق وظائف العقل، وتحديداً الانتباه والذاكرة.

وتسلط هذه النتائج المثيرة الضوء على فرضية طبية حاسمة؛ وهي أن الالتزام بنظام غذائي غني بفيتامين (سي) لا يغذي الجسد فحسب، بل يمثل خط الدفاع الأول الذي يحمي خلايا الدماغ من التآكل، ويحد بقوة من تراجع الوظائف المعرفية والإدراكية التي تفرضها سنيّ العمر. إنها دعوة علمية صريحة تؤكد أن إبقاء مستويات هذا الفيتامين مرتفعة في الجسم هو بمثابة استثمار ذكي لتأمين شيخوخة ذهنية نابضة بالحيوية واليقظة.