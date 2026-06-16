عبرت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر آل سعود عن سعادتها بأداء منتخبنا الوطني اﻷول لكرة القدم في لقائه اﻻفتتاحي أمام الأوروغواي والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما في مستهل مشواره في كأس العالم 2026.



وعبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» كتبت اﻷميرة ريما: «يوم فخر لكرة القدم السعودية».



وقدمتها تهنئتها ﻷفراد منتخبنا الوطني بعد اﻷداء المميز، وقالت: «أهنئ المنتخب السعودي على بدايته القوية وتحقيقه تعادلًا مستحقًا بنتيجة 1-1 أمام أوروغواي في كأس العالم 2026».



كما أشادت بالروح العالية التي ظهر بها نجوم اﻷخضر، حيث قالت: «لقد عكست الروح القتالية والعزيمة والموهبة التي أظهرها اللاعبون على أرض الملعب طموح كرة القدم السعودية على الساحة العالمية، وجعلت المملكة فخورة بما قدمه المنتخب».



واختتمت اﻷميرة ريما تغريدتها قائلةً: «أتمنى التوفيق للصقور الخضر في اللقاءات القادمة».