مصر: مصرع طبيب وأبنائه الثلاثة في حادثة مأساوية إثر انقلاب سيارة بالمنيا

في مشهد إنساني مؤلم هز أهالي محافظتي المنيا وسوهاج، لقي طبيب صيدلي وثلاثة من أبنائه مصرعهم، صباح اليوم (الثلاثاء)، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا، في حادثة مأساوية خلّفت حالة واسعة من الحزن بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحادثة

تلقى اللواء مدير أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادثة انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مركز ديرمواس، ووجود وفيات في موقع الحادثة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية أن السيارة انقلبت أثناء سيرها بالطريق، ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة في الحال.

وتبين من الفحص مصرع الدكتور هاني فتحي موافي، وأبنائه الثلاثة: عبدالله، عهد، والبشير، وجميعهم من أبناء مركز البلينا بمحافظة سوهاج.



نقل الجثامين وبدء التحقيقات

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما قامت الأجهزة المختصة برفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث نتج عن انقلاب السيارة الملاكي أثناء سيرها بالطريق الصحراوي الشرقي، بينما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث.

حالة من الحزن بين الأهالي

وأثارت الحادثة حالة من الحزن والأسى بين أهالي مركز البلينا بمحافظة سوهاج، خصوصا بعد تداول صور ومعلومات عن الأسرة الراحلة، حيث نعى عدد كبير من المواطنين وأصدقاء الأسرة الطبيب وأبناءه، مؤكدين ما كانوا يتمتعون به من سيرة طيبة وسمعة حسنة بين أبناء منطقتهم.