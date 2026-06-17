نجح فريق من الباحثين والخبراء في علم الآثار في الجزائر، بقيادة البروفيسور محمد سحنوني، في اكتشاف ناب فيل عملاق ينتمي إلى نوع «الفيل الأطلسي» المنقرض، وذلك في الموقع الأثري الشهير «رجل تيغنيف» ببلدية تيغنيف في ولاية معسكر غرب الجزائر.

ووصف الفريق البحثي الاكتشاف الجديد بأنه يعد من أبرز المكتشفات الحفرية في الآونة الأخيرة، نظراً لحالة الحفظ الاستثنائية للناب.

ويبلغ طول الناب في وضعه الحالي نحو 2.35 متر، ويكاد يكون كاملاً من الناحية البنيوية، مما يجعله واحداً من أكثر العينات اكتمالاً المكتشفة حتى الآن في شمال إفريقيا.

ويرجح الباحثون أن الناب يعود إلى فترة تراوح بين مليون ومليون و200 ألف سنة، أي العصر الحجري القديم (الأشولي).

وأكد البروفيسور محمد سحنوني أن هذه القطعة ستساهم بشكل كبير في فهم البيئة الطبيعية والحيوانية التي عاش فيها الإنسان الأول بشمال أفريقيا، خصوصًا في موقع تيغنيف الذي يُعد من أهم المواقع ما قبل التاريخية في العالم.

ويقع موقع «رجل تيغنيف» المعروف سابقاً باسم تيرنيفين على بعد نحو 20 كيلومترا شرق مدينة معسكر، حيث اكتشف فيه عام 1954 بقايا هيكلية لإنسان يعود عمره إلى نحو 700 ألف سنة، ويُصنف ضمن مرحلة «هومو إريكتوس» أو ما يُعرف بـ«رجل الأطلس».

وكان الموقع خلال العصر الحجري القديم بيئة غنية بالحياة البرية، يضم أنواعاً كبيرة من الثدييات مثل الفيلة والأسود والزرافات والأفيال، ويُعد الفيل الأطلسي نوعاً عملاقاً منقرضاً عاش في شمال أفريقيا خلال العصر الجليدي، وتميز بأنياب طويلة وقوية.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن الحملة الحادية عشرة للحفريات الأثرية في الموقع، والتي أطلقت مؤخراً، وتهدف إلى استكشاف طبقات أعمق وكشف المزيد من الأدلة على تطور المناخ والحياة في المنطقة.

وتكمن أهمية الاكتشاف الجديد بأنه يوفر معلومات قيمة عن التنوع البيولوجي في شمال أفريقيا قبل أكثر من مليون سنة، ويساعد في فهم كيفية تعايش الإنسان القديم مع الحيوانات العملاقة، يعزز مكانة الجزائر على خريطة التراث ما قبل التاريخي العالمي.