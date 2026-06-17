شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية تنفيذ أولى الرحلات التجريبية الناجحة لطائرة مأهولة تعمل ببطاريات الحالة الصلبة، في خطوة تُعد من أبرز التطورات الحديثة في مجال الطيران الكهربائي، وقد تمثل نقطة تحول في مسار تطوير طائرات أكثر كفاءة وأماناً واستدامة.

وأعلن مشروع Helios Horizon استكمال سلسلة من الاختبارات الجوية للطائرة بعد تزويدها بمنظومة طاقة جديدة تعتمد على بطاريات الحالة الصلبة، وقاد التجارب الطيار المخضرم ميغيل إيتورميندي، الذي أوضح أن الاختبارات ركزت على تقييم أداء الطائرة واستقرارها بعد دمج نظام الطاقة المطور.

وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة كونها تمثل أول استخدام معروف لبطاريات الحالة الصلبة في طائرة مأهولة ذات أجنحة ثابتة، وهو ما يعكس تقدماً لافتاً في قطاع الطيران الذي يسعى إلى حلول ترفع كفاءة التشغيل، وتقلل الوزن، وتوسع مدى الطيران مع تعزيز مستويات السلامة.

وتعتمد هذه التقنية على استبدال الإلكتروليت السائل بمواد صلبة، ما يقلل من مخاطر الاشتعال وارتفاع درجات الحرارة، ويتيح في الوقت نفسه تخزيناً أكبر للطاقة ضمن الوزن ذاته، وهو عامل حاسم في صناعة الطيران، إذ تؤثر كل زيادة في الوزن بشكل مباشر على الأداء والمدى.

وسجل المشروع تحسناً ملحوظاً في كثافة الطاقة، إذ ارتفعت من نحو 260 واط/ساعة لكل كيلوغرام إلى 410 واط/ساعة لكل كيلوغرام، أي بزيادة تقارب 60%، مع توقعات بمزيد من التطور خلال السنوات القادمة مع استمرار الأبحاث والتطوير.

ولا يقتصر الابتكار على منظومة البطاريات، إذ جرى تزويد الطائرة بألواح شمسية مدمجة على الأجنحة، إضافة إلى نظام لاستعادة الطاقة أثناء الطيران الشراعي والهبوط، وتعمل المروحة في بعض المراحل بفعل تدفق الهواء لتوليد الكهرباء وإعادة شحن البطاريات، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويطيل مدة التحليق.

ويعتمد المشروع على طائرة شراعية معدلة من طراز Pipistrel Taurus، خضعت لتحديثات شاملة شملت نظام إدارة بطاريات متطوراً، ووحدة دفع كهربائية جديدة، ونظام تحكم حراري متكاملاً لضمان الأداء الأمثل في مختلف ظروف الطيران.

وكانت الطائرة قد حققت بالفعل رقماً قياسياً عالمياً في الارتفاع ضمن فئتها بعد وصولها إلى 7315 متراً، فيما يعمل فريق التطوير حالياً على تحضير رحلة جديدة تستهدف بلوغ ارتفاع 12192 متراً، وهو ما يقترب من مستويات التشغيل الخاصة بالطائرات التجارية، على أن تُنفذ المحاولة قبل نهاية العام الجاري.