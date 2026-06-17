لقي شخص مصرعه وأُصيب أربعة آخرون في زلزال ضرب، اليوم، ولاية (هايشي) في شمال غرب الصين، بقوة بلغت 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني، في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه مقاطعة «تشينغهاي».

من جهته، أفاد مكتب إدارة الطوارئ بأنه تم إرسال فريق عمل ميداني إلى المنطقة المتضررة للمساعدة في جهود الاستجابة للطوارئ، مضيفا أنه جرى تفعيل الاستجابة للطوارئ من المستوى الثاني بالمنطقة المتضررة.

وكان زلزال بقوة خمس درجات قد ضرب نهاية مايو الماضي محافظة (توكسون) بشمال غرب الصين، دون تسجيل ضحايا بشرية.