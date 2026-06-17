غيّب الموت، اليوم (الأربعاء)، الفنان المصري محمد مرزبان البالغ من العمر 64 عاماً، متأثراً بالإصابات البالغة التي تعرض لها بعد حادثة سير أثناء قيادته دراجته النارية (السبت) الماضي في محافظة الإسماعيلية.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي خبر الوفاة، موضحًا أنه يجري التنسيق حاليًا بشأن ترتيبات الجنازة ونقل الجثمان إلى القاهرة.

بدأ الفنان محمد مرزبان نشاطه الفني في السينما خلال منتصف التسعينيات، ثم انتقل إلى الدراما التلفزيونية وشارك في عدد من الأعمال.

ومن أبرز أعماله فيلم "كشف المستور"، "البلياتشو"، ومسلسلات "أين قلبي"، "ضد التيار" و"اسم مؤقت".