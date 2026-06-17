حقق قائد النصر ومنتخب البرتغال رقمين تاريخيين بعد مشاركته أساسياً مع منتخب بلاده أمام الكونغو الديمقراطية، اليوم (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

رابع أكبر لاعب في تاريخ المونديال

وبحسب شبكة «Stats Foot» الفرنسية، أصبح رونالدو رابع أكبر لاعب يشارك في بطولة كأس العالم بعمر 41 عاماً و132 يوماً، بعد المصري عصام الحضري (45 عاماً و161 يوماً)، والكولومبي فريد موندراغون (43 عاماً و3 أيام)، والكاميروني روجيه ميلا (42 عاماً و39 يوماً).

معادلة إنجاز ميسي

كما انضم كريستيانو رونالدو إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كثاني لاعب يشارك في ست نسخ من كأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018، 2022، 2026).

حلم اللقب المونديالي

ويطارد رونالدو حلم التتويج بكأس العالم مع منتخب البرتغال، في نسخة يُرجّح أن تكون الأخيرة في مسيرته الدولية، نظراً لتقدمه في العمر.