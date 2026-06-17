أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم (الأربعاء)، تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ضد نادي برشلونة بشأن «قضية نيغريرا».

تفاصيل قضية نيغريرا

وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة لنائب رئيس لجنة التحكيم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا خلال الفترة بين 2000 إلى 2018 لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفهية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

بيان ريال مدريد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يعلن نادي ريال مدريد أنه في ما يتعلق بما يسمى بـ «قضية نيغريرا» قام بتقديم مذكرة إلى الهيئات التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم».

وأضاف البيان: «في هذه المذكرة، قام النادي بإبلاغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بوجود أدلة مهمة تعزز بشكل قاطع المؤشرات المعروفة منذ البداية بشأن وجود دفعات مالية طويلة الأمد، غير شفافة ودون أي مبرر يمكن التحقق منه، قام بها نادي برشلونة لكرة القدم لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا عبر هياكل شركات مختلفة».

مخاطر على نزاهة المنافسات

وتابع: «يشدد ريال مدريد على أن هذه الوقائع تشكل، من منظور القانون التأديبي الرياضي، خطراً منهجياً بالغ الخطورة على نزاهة المسابقات، إذ تظهر وجود هيكل تأثير غير مشروع على الجسم التحكيمي، وهو أمر يتعارض مع المبادئ الأساسية للمساواة التنافسية، والحياد، والنزاهة، وعدم القدرة على التنبؤ بنتائج الرياضة».

طلب إعادة فتح الملف التأديبي

وأوضح البيان: «في هذا السياق، طالب ريال مدريد بإعادة فتح الملف التأديبي الذي بدأه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سابقاً، معتبراً أنه من غير المقبول أن تستمر هذه الحالة لفترة طويلة، إذ إن استمرارها يهدد بشكل جدي مصداقية كرة القدم، ومؤسساتها ومسؤوليها، ويطالب برد فعل قوي، مثالي وفوري في المجال الرياضي، بغض النظر عن مجريات الإجراءات القضائية الجارية».

وأشار: «لهذا السبب، يطلب نادينا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يمارس صلاحياته المستقلة والذاتية باتخاذ التدابير التأديبية والتصحيحية المناسبة لضمان نزاهة وشفافية وسير العمل الصحيح للمسابقات، دون أن يعني ذلك بأي حال من الأحوال استبدال دور الهيئات القضائية للدولة أو التسرع في تقييم جنائي للوقائع، وفي هذا السياق، فإن ريال مدريد، الذي يمثل طرفاً مدعياً في الإجراءات الجنائية الجارية، سيواصل، كما فعل منذ البداية، اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل مرحلة من مراحل القضية».

الالتزام بالقيم

وختم بيان النادي الإسباني: «يؤكد ريال مدريد مجدداً التزامه بالدفاع عن القيم الأساسية للرياضة، وسيواصل تعزيز جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم إفلات مثل هذه الوقائع من العقاب».