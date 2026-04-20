سقط باريس سان جيرمان أمام ضيفه أولمبيك ليون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت أمس (الأحد) على ملعب «بارك دي برانس»، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الفرنسي.

ليون يفرض سيطرته في الشوط الأول

فرض أولمبيك ليون سيطرته في الشوط الأول وسجل هدفين بتوقيع إندريك فيليبي وأفونسو موريرا في الدقيقتين 6 و18.

محاولة متأخرة من سان جيرمان

وقلص الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا النتيجة لباريس سان جيرمان بهدف في الدقيقة 90+4، لكن الوقت لم يُسعف أصحاب الأرض لإدراك التعادل.

هدية لـ«سعود ورفاقه»

بهذه النتيجة، تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 63 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، متفوقاً بنقطة واحدة عن لانس، المحترف في صفوفه النجم السعودي سعود عبدالحميد.

في المقابل، رفع أولمبيك ليون رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع، ليعزز حظوظه في حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.