أثارت تصريحات الفنان المصري أمير كرارة حول حقيقة خلافه مع الفنانة المصرية الراحلة سهام جلال حالة من الجدل الواسع، وانقسمت حولها الآراء، خصوصاً بعد تداول تصريحات سابقة للراحلة تحدثت خلالها عن عدم تلقيها المساعدة منه خلال إحدى أزماتها.

رد كرارة

وقال أمير كرارة في تصريحات صحفية: «إن ما أثير يعود إلى نحو خمس سنوات، وقد تواصلت مع سهام جلال فور علمي بالأمر لتوضيح حقيقة الموقف».

وأضاف: «الراحلة لم تكن تمتلك رقم هاتفي الصحيح في ذلك الوقت، إذ أرسلت رسائلها إلى رقم آخر بالخطأ، وهو ما تسبب في سوء فهم دفعها للاعتقاد بأنني لم أستجيب لطلبها».

اعتذار سهام

وأكد كرارة قيام سهام جلال بنشر منشور اعتذار له بعد حديثهما، أوضحت خلاله طبيعة العلاقة التي تجمعهما، مشيرة إلى أنه بمثابة شقيق لها وأن بينهما سنوات طويلة من الود والمعرفة، لافتاً بأنه لم يقصر تجاهها يوماً.

هجوم رندا البحيري

من جانبها دخلت الفنانة المصرية راندا البحيري على خط الجدل المثار وانتقدت تصريحات أمير كرارة المتعلقة بالفنانة الراحلة سهام جلال، معبرة عن اعتراضها على الرواية التي قدمها بشأن طبيعة التواصل بينه وبين الراحلة.

تعليق حاد

ووجهت البحيري انتقادات لأمير كرارة عبر حسابها الرسمي على منصة «فيسبوك»، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يتوافق مع ما تتذكره من تفاصيل الواقعة التي جرى الحديث عنها أخيراً.

وكتبت: «طالع دلوقتي يقول أصلها اتصلت على نمرة غلط ودي مش نمرتي، ياريتك ما رديت ولا اتكلمت، مع إنها في البرنامج قدامنا كلنا قالت إنه رد عليها وقالها: عينيا يا سوسو، وبعدها بطل يرد على التليفون خالص».

تصريح سابق

وأبدت الراحلة سهام جلال في لقاء تلفزيوني سابق قبل نحو 4 أعوام، استياءها الشديد من تجاهل أمير كرارة لها، عقب لجوئها إليه لتوفير دور لها في أي عمل فني جديد، كونها تُعاني من قلة العمل.

وأكدت الراحلة في لقائها ببرنامج «كلام الناس» للإعلامية ياسمين عز، «تواصلها مع عدد من أصدقائها وزملائها للاطمئنان عليهم، كما كانت تطلب منهم مساعدتها في الحصول على فرص عمل، إلا أنها اكتشفت مع الوقت أن العلاقات داخل الوسط الفني لا تُترجم دائماً إلى دعمٍ حقيقي»، مضيفة: «كل شخص يسعى لمصلحته الخاصة»، وإنها كانت تكتفي ببذل ما عليها دون انتظار مقابل.

وكشفت موقفاً أحزنها مع الفنان أمير كرارة، بعدما تواصلت معه طالبة مساعدته في الحصول على أدوار فنية والعودة إلى التمثيل. وذكرت أنه رحب بالفكرة في البداية ووعدها بالمساعدة، إلا أنها فوجئت بعد ذلك بعدم الرد على اتصالاتها، وهو ما تسبب لها في شعور كبير بالإحباط، مكملة «ندمت على الاتصال بـ أمير كرارة».

ووجهت الراحلة رسالة مؤثرة إلى زملائها في الوسط الفني، مؤكدة أن الفنان لا يلجأ إلى طلب المساعدة أو العمل من زميل له إلا بعد تفكير طويل وتحت ضغط الظروف، مشيرة إلى أن إطلاق الوعود دون تنفيذها قد يترك أثراً نفسياً مؤلماً لدى الطرف الآخر.

وأضافت: لم أعاتب أمير كرارة على ما حدث، لكنني اعتبرت تجاهل التواصل بعد الوعد بالمساعدة تصرفاً غير مناسب، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ندمت على طلبها المساعدة؛ لأنها بطبيعتها تعتز بكرامتها وتفضل الاعتماد على نفسها.

أخويا وعشرة عمر

بعد تصريحاتها اعتذرت سهام لأمير كرارة، عما بدر منها، واصفة إياه بـ«الأخ والزميل»، وكتبت آنذاك عبر حسابها على «إنستغرام»: «للتوضيح ماكنتش حابة أبداً إن تحصل كل البلبلة دي بعد حلقتي في برنامج (كلام الناس) على (mbc مصر) عن أمير كرارة»، متابعة: «أخويا وعِشرة عمري، ومش أنا الشخصية اللي بتعيب فى زمايلها أو أصحابها، ومش ده التريند اللي يشرفني.. أمير كرارة أخ وزميل».