أعلنت السلطات الأردنية اليوم (الأحد) التصدي لـ3 صواريخ إيرانية وسقوط رابع بمنطقة نائية.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مسؤول عسكري قوله إنه لم تقع أي إصابات أو أضرار مادية، مضيفاً: «فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه».



وأشار المسؤول إلى أن القوات تواصل مراقبة أجواء الأردن بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد.



وأفاد شهود عيان بأنه تم اعتراض الصواريخ قبل وصولها إلى العقبة، فيما لا يزال العمل يسير بشكل طبيعي بالميناء ولا تأثير على العمل بعد اعتراض الصواريخ.



وأفاد مسؤولون بالميناء بأن هناك خطط طوارئ للتعامل مع أي موقف.



من جهة أخرى، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أنها تتحقق من تقارير عن هجوم وقع ليلاً على موقع بناء محطة دارخوين النووية قيد الإنشاء في إيران، مبينة أن المنشأة كانت في مراحل مبكرة جداً من البناء، ولم تكن تحتوي على أي مواد نووية عند آخر عملية تفتيش لها.



وأكد التلفزيون الإيراني دوي انفجار في مدينة آبادان في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.



في المقابل، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت: «نعمل حالياً على ضمان تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز بتعاون إيراني أو من غيره»، موضحاً أن الرئيس ترمب يبحث دائماً عن مخرج دبلوماسي ويريد إنهاء الأمر باتفاق.



وأضاف: «إذا كانت إيران مستعدة للحل الدبلوماسي فسيكون هذا هو الحل، وإلا فسنواصل ضمان حركة الملاحة».