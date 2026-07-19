شهد قاع البحر الأحمر في جدة، حملة تنظيف واسعة قادتها قوات حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بمشاركة عدد من المتطوعين، وتركزت حملة التنظيف في شاطئ خليج سلمان بغرض تطهير الأعماق من مخلفات القاع والإسهام في حماية الحياة الفطرية. وتستهدف المبادرة إزالة المخلفات من قاع البحر، والإسهام في الحد من آثارها، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الشواطئ والبيئة البحرية والحفاظ على الحياة الفطرية، بما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية.

حرس الحدود ينفذ مبادرة لتنظيف قاع البحر الأحمر في منطقة مكة المكرمة. (2)

وشهدت شواطئ جدة في فترات سابقة، حملات نظافة قادها غواصون لحماية الشُعَب المرجانية المهددة بالانقراض. وفي وقت سابق، كشفت أعمال الغوص عن 3 سفن غارقة في قاع البحر يعود تاريخ بعضها إلى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي.



ومع السفن الغارقة، تتمثل أغلب المخلفات بالقاع في مخلفات بلاستيكية ونفايات صلبة تهدد الحياة الفطرية والشعاب المرجانية، إلى جانب قوارير المياه ومستلزمات الأطعمة وشباك الصيد التالفة وخيوط النايلون التي تتسبب في حبس وقتل الأحياء البحرية، والعلب المعدنية والزجاجية ونفايات صغيرة تختلط بالرمال وتقتات عليها الأسماك وشباك مهملة تسببت في حبس وقتل الأسماك والكائنات البحرية. ومع ازدياد نشاط الغوص لرفع المخلفات، ينشط آخرون في الغوص للمتعة والترفيه والبحث، وآخر الأنشطة ما رصدته «عكاظ» من مغامرة عدد من الغواصات السعوديات مع أسماك القرش واكتشاف غموض البحر.