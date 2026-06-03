أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم (الأربعاء)، تفعيل بند شراء عقد المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد موسم إعارة ناجح.

بيان التعاقد

وقال النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يعلن نادي نابولي اكتمال الشروط اللازمة للتعاقد النهائي مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند قادماً من مانشستر يونايتد».

قيمة الصفقة

وكلفت الصفقة خزينة نابولي 50 مليون يورو، فيما رد مانشستر يونايتد ببيان قال فيه: «يتمنى الجميع في النادي لراسموس كل التوفيق في مسيرته المستقبلية».

أرقام هويلوند

وفي 13 سبتمبر الماضي، سجل المهاجم الدنماركي أول أهدافه بقميص نابولي في أول ظهور له، خلال الفوز على فيورنتينا بنتيجة 3-1.

وخلال الموسم، خاض هويلوند 44 مباراة سجل خلالها 16 هدفاً، كما ساهم في تتويج نابولي بلقب السوبر الإيطالي، إذ أحرز هدفاً في نصف النهائي أمام ميلان.