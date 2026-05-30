عاد فريق مونزا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد موسم واحد من هبوطه، رغم خسارته أمام كاتانزارو بهدفين دون رد في مباراة إياب الملحق، التي أقيمت الليلة الماضية.

تأهل رغم الخسارة

وبعد انتهاء المواجهتين بالتعادل 2-2، حجز مونزا مقعده في دوري الأضواء بفضل احتلاله المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، فيما أنهى كاتانزارو الموسم في المركز الخامس.

فترة برلسكوني

يُذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق وقطب الإعلام الراحل سيلفيو برلسكوني استحوذ على نادي مونزا عام 2018 عندما كان ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

وفي عام 2025، باعت عائلة برلسكوني النادي إلى صندوق «بيكيت لاين» الاستثماري الأمريكي.

المتأهلون إلى الدوري الإيطالي

وصعد فينيسيا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي متوجاً بلقب دوري الدرجة الثانية، بينما ضمن فروسينوني التأهل المباشر بحلوله وصيفاً، قبل أن يكمل مونزا الثلاثي الصاعد بعد إنهائه الموسم في المركز الثالث.