خسر فريق مانشستر سيتي أمام ضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

وداع غوارديولا

وشهدت مباراة اليوم الظهور الأخير للمدرب الإسباني بيب غوارديولا على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي، كما انهمرت دموع قائد الفريق برناردو سيلفا والمدافع جون ستونز أثناء استقبالهما بممر شرفي بعد إعلان رحيلهما، فيما عانق غوارديولا اللاعبين ومسح دموعهما بقميصه.

أهداف المباراة

افتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق الغاني أنطوان سيمينيو، لكن أولي واتكينز قلب تأخر أستون فيلا إلى فوز بتسجيله هدفين في الدقيقتين 47 و61.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 78 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بـ7 نقاط عن أرسنال حامل اللقب، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع.