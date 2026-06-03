وجه الفنان المصري محمد رمضان رسالة شكر إلى جمهوره بعد النجاح الذي يحققه فيلم «أسد» في دور العرض السينمائية، مؤكداً سعادته بردود الفعل الإيجابية وارتفاع تقييمات العمل.

70 مليوناً

وأوضح رمضان، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن الفيلم تمكن من تحقيق إيرادات تجاوزت 70 مليون جنيه في أقل من 20 يوماً داخل مصر، بالتزامن مع منافسته ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026، مشيراً إلى أن الفيلم واجه ما وصفه بالتضييقات خلال فترة عرضه، لافتاً إلى أن جمهور العمل تعرض لسوء معاملة داخل بعض دور السينما في مصر والسعودية، بحسب تعبيره.

وقال رمضان في منشوره: «الحمد لله على تقييمكم للفيلم، والحمد لله إيرادات 70 مليون جنيه في أقل من 20 يوماً في مصر فقط، رغم التضييقات على الفيلم وسوء معاملة جمهوره في السينمات المصرية والسعودية معاً.. جمهوري بيدفع ضريبة نجاحي».