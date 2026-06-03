في لفتة غريبة، تبرع نادي أرسنال بـ40 زوجاً من الجوارب للحمير في محمية نورفولك، بعد أيام من تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ»، بحسب صحيفة «ذا صن».

تبرع غريب

وأضافت الصحيفة أن نادي أرسنال تواصل مع المؤسسة الخيرية ليسأل عما إذا كانت ستقبل الجوارب، التي تُستخدم للمساعدة في حماية أرجل الحمير من العدوى خلال فصل الصيف، وهو ما قوبل بالموافقة، رغم أن المحمية أكدت أن العرض كان «واحداً من أغرب التبرعات» التي تلقتها على الإطلاق.

فوائد الجوارب للحمير

وقالت نيكولا نايت، التي تعمل في المحمية: «يمكن أن تكون جوارب كرة القدم الاحترافية، التي غالباً ما تكون بلا أقدام في هذه الأيام، ذات قيمة كبيرة بالنسبة لنا، لأن الذباب ينجذب خلال فصل الصيف إلى أرجل حميرنا، ما قد يسبب لها الكثير من الألم والجروح، وتساعد هذه الجوارب على حمايتها والحفاظ على صحتها».

تتويج بعد غياب طويل

وتُوج أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، بلقب البريميرليغ الشهر الماضي بعد غياب دام نحو 22 عاماً، كما كان قريباً من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر المباراة النهائية أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، السبت الماضي.