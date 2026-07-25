كشفت مصادر أمنية لوكالة «رويترز»، اليوم (السبت)، أن الدفاعات الجوية العراقية أسقطت طائرة مسيّرة بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل بإقليم كردستان.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران.



وكان مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار أعلن، أمس (الجمعة)، أن حركة الطيران في المطار مستمرة ولم تشهد أي توقف، مشيراً إلى أن الوضع في المطار طبيعي.



وقال هوشيار إن الرحلات الجوية مستمرة ولم تتوقف، وإن الوضع طبيعي في مطار أربيل الدولي. ونقلت «رويترز» عن مصدرين أمنيين أن طائرة مسيّرة تحطمت قرب مطار أربيل الدولي في العراق، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً، قبل استئنافها مرة أخرى.



وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات قرب مطار أربيل الدولي الذي يضم قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في إقليم كردستان في شمال العراق.



وسُمعت الانفجارات التي أعقبها تصاعد سحب دخان قرب المطار، بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، وفقاً للمراسل الذي شاهد كذلك طائرات مسيّرة تحلق فوق المدينة.



وتتعرض أربيل لهجمات بطائرات مسيّرة منذ تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.