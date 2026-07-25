يستعد النادي الأهلي المصري لخوض واحدة من أبرز المواجهات الدولية في تاريخه، عندما يلتقي برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس القادم على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات النسخة الـ61 من كأس خوان غامبر، في مباراة تجمع أحد أكبر أندية أفريقيا بعملاق الكرة الإسبانية.

وأعلن برشلونة رسمياً أن الأهلي سيكون منافسه في المباراة الافتتاحية لموسم 2026-2027 على ملعبه، بالتزامن مع تقديم الفريق الكتالوني تشكيلته الجديدة أمام جماهيره، لتصبح المواجهة حدثاً استثنائياً للنادي المصري، الذي سيكون أول فريق مصري وأفريقي يشارك في كأس خوان غامبر.

وتأتي المباراة في توقيت مهم بالنسبة إلى الفريقين؛ إذ تمثل بالنسبة إلى برشلونة الظهور الأول على ملعبه في الموسم الجديد بعد إعادة افتتاح كامب نو، بينما تمنح الأهلي فرصة جديدة للظهور على الساحة الأوروبية ومواجهة أحد أكثر الأندية شهرة في العالم.

مواجهة ثالثة بين الأهلي وبرشلونة

ولا تُعد مباراة 19 أغسطس الأولى بين الناديين، إذ سبق أن التقى الأهلي وبرشلونة في مبارتين وديتين، انتهتا بفوز الفريق الإسباني.

وجاءت المواجهة الأولى في القاهرة عام 1961، عندما فاز برشلونة بنتيجة 6-1، قبل أن يتجدد اللقاء في أبريل 2007 خلال احتفالات الأهلي بمرور 100 عام على تأسيسه، وانتهت المباراة بفوز الفريق الكتالوني 4-0.

وبذلك ستكون مواجهة كأس خوان غامبر هي المباراة الثالثة بين الفريقين، وسط رغبة الأهلي في تحقيق نتيجة مختلفة أمام منافسه الإسباني، بينما يسعى برشلونة إلى مواصلة تفوقه التاريخي في مواجهات الفريقين.

وتحظى المباراة بأهمية إضافية، كونها ستعيد كأس خوان غامبر إلى ملعب كامب نو بعد إقامة النسخة الماضية على ملعب يوهان كرويف، فيما أقيمت النسختان السابقتان في الملعب الأولمبي لويس كومبانيس بسبب أعمال إعادة تطوير ملعب برشلونة.

ويأتي اختيار الأهلي للمشاركة في هذه المناسبة ضمن مساعي النادي المصري لتعزيز حضوره العالمي، وتوسيع علاقاته مع الأندية والمؤسسات الرياضية الأوروبية، في وقت يسعى فيه إلى ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأندية في القارة الأفريقية وعلى الساحة الدولية.

وبينما تحمل المواجهة طابعاً ودياً، فإنها تمثل اختباراً قوياً للأهلي أمام فريق أوروبي كبير، كما تمنح جماهير الكرة المصرية والأفريقية فرصة لمتابعة أحد أكبر أندية القارة في مواجهة مباشرة مع برشلونة على ملعبه التاريخي، في ليلة كروية ينتظر أن تحظى باهتمام واسع حول العالم.