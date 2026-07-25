أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم (السبت)، تمديد عقد مدافعه الدولي الأوزبكي عبدالقادر خوسانوف، ضمن خطته للحفاظ على عناصره الأساسية.

عقد جديد حتى 2031

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «وقّع عبدالقادر خوسانوف عقداً جديداً لمدة 5 سنوات مع مانشستر سيتي، ما يُبقيه في النادي حتى عام 2031».

أول تعليق من خوسانوف

من جانبه، قال خوسانوف عقب تمديد عقده: «هذا يوم عظيم لي ولعائلتي، أنا سعيد للغاية بتمديد إقامتي في السيتي، لقد استمتعت بكل دقيقة منذ وصولي إلى مانشستر، وأشعر أنني أتطور وأتعلم الكثير كلاعب».

وأضاف: «لدي تحدٍ جديد الآن، وهو إثارة إعجاب المدرب إنزو ماريسكا وطاقمه، وضمان وجودي في التشكيلة الأساسية بانتظام، أنا مصمم على تحقيق ذلك، ومستعد لبذل قصارى جهدي لمساعدة هذا النادي على تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح».

تألق سريع مع السيتي

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع عبدالقادر خوسانوف في يناير 2025 قادماً من صفوف لانس الفرنسي، وسرعان ما أثبت اللاعب الشاب، البالغ من العمر 22 عاماً، قدراته تحت قيادة المدرب السابق بيب غوارديولا.

وشكّل اللاعب الأوزبكي شراكة قوية في قلب الدفاع مع مارك غيهي في النصف الثاني من الموسم الماضي، إذ خاض 16 مباراة من آخر 19 مباراة في الدوري الإنجليزي.