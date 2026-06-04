لقي جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم (الخميس)، حتفه وأُصيب اثنان آخران جراء قذائف مدفعية استهدفت موقعهم بالقرب من مرجعيون جنوب شرقي لبنان.



وقالت قوات اليونيفيل، عبر حسابها على منصة «إكس»، إن أحد أفرادها لقي حتفه في وقت مبكر من صباح اليوم متأثراً بإصابات خطيرة تعرض لها بعدما أصابت قذائف مدفعية موقعه بالقرب من مرجعيون في جنوب شرقي لبنان. وأضافت أن اثنين آخرين من عناصر حفظ السلام، أُصيبا أيضاً في الهجوم، ويتلقيان العلاج في منشأة طبية داخل إحدى قواعد القوة الدولية.



وأشارت مصادر في اليونيفيل إلى رصد تزايد في وتيرة القصف والمقذوفات جنوب لبنان، داعية جميع الأطراف إلى تنفيذ التزاماتها وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة.



من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أن القتال في جنوب لبنان مستمر، مع مواصلة استهداف مواقع وبنى تحتية تابعة لـ«حزب الله»، مطالباً السكان بعدم التوجه إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني حتى إشعار آخر.



فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسيّرة تابعة لـ«حزب الله» أصابت مركبة قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان، دون وقوع إصابات.



وفي غضون ذلك، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه تم تقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري المصغر إلى مساء اليوم، بعدما كان مقرراً عقده الأحد القادم، وذلك عقب إعلان واشنطن التوصل إلى تسوية بين بيروت وتل أبيب.