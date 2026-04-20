تُوج ألكمار بطلاً لكأس هولندا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد اكتساح نيميخن بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت أمس (الأحد) على ملعب «روتردام».

أهداف المباراة

افتتح ميس دي ويت التسجيل لصالح ألكمار في الدقيقة 32، ثم عزز الفريق تقدمه بهدفين بتوقيع سفين مينانس وبير كوبمينرز في الدقيقتين 67 و73.

وقلص كوكي أوغاوا الفارق لفريق نيميخن في الدقيقة 78، لكن محاولات العودة لم تنجح، إذ فرض ألكمار سيطرته في الدقائق الأخيرة وسجل هدفين عبر كيس سميث وتروي باروت في الدقيقتين 90+1 و90+5.

مقعد أوروبي لـ«ألكمار»

بهذا التتويج، تأهل ألكمار إلى مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي الموسم القادم، فيما خسر نيميخن جميع المباريات النهائية الست التي خاضها.