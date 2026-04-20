لولو تطلق خدمة «لولو في دقائق» للتوصيل فائق السرعة في المملكة العربية السعودية

أعلنت لولو للتجزئة عن تحقيق إنجاز جديد ضمن مسيرتها في التوسع الرقمي، وذلك بإطلاق خدمة التوصيل فائق السرعة «لولو في دقائق» في المملكة العربية السعودية.

وقام يوسف علي إم. إيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، بتدشين الخدمة في لولو هايبرماركت – الرياض أفينيو مول، حي المربع بالرياض، بحضور السيد محمد حارث، مدير لولو السعودية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والضيوف.



ويأتي هذا الإطلاق الذكي متزامناً مع تدشين النسخة المطوّرة من تطبيق لولو 2.0، الذي يعزز البنية التحتية الرقمية التي تخدم حالياً 10 مدن رئيسية في مختلف أنحاء المملكة، من خلال شبكة تضم 45 متجراً. وتتوفر الخدمة في كل من الرياض، الدمام، جدة، حائل، تبوك، ينبع، خميس مشيط، الطائف، الأحساء، حفر الباطن، والجبيل. وبينما يواصل التطبيق تقديم خيارات التوصيل المجدول بمرونة، تضمن التحديثات الجديدة وميزة «لولو في دقائق» تنفيذ الطلبات بسرعة وكفاءة أعلى من أي وقت مضى.



وأضاف يوسف علي إم. إيه: «تمثل لولو في دقائق خطوة متقدمة في إعادة تعريف تجارة التجزئة الذكية، حيث تتيح للعملاء الوصول الفوري إلى المنتجات بكل سهولة. وبفضل التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نؤكد التزامنا بتقديم تجربة تسوق سلسة وآمنة وعلى أعلى مستويات الجودة، بما يلبي تطلعات المستهلك العصري المتجددة».



وقد صُممت خدمة «لولو في دقائق» لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على السرعة والراحة، حيث توفر مجموعة واسعة من المنتجات تشمل المواد الغذائية، الخضروات والفواكه الطازجة، والاحتياجات اليومية، يتم توصيلها مباشرة إلى باب المنزل خلال دقائق. ومن خلال نموذج التوصيل المحلي المتطور، تضمن الخدمة أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تلبية الطلبات. كما يتضمن الإطلاق تقديم مجموعة من أكواد الخصم الترحيبية عبر التطبيق، ما يمنح العملاء قيمة إضافية وتوفيراً على طلباتهم الأولى.

ويعكس هذا الإطلاق الجديد التزام لولو المستمر بتطوير قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية عبر الابتكار وتبني أحدث التقنيات. ومن خلال دمج واجهة تطبيق سهلة الاستخدام مع شبكة توصيل قوية، تهدف «لولو في دقائق» إلى إعادة صياغة تجربة التسوق، لتصبح أكثر سهولة وسرعة وتوافقاً مع احتياجات المستهلك العصري سريع الوتيرة.