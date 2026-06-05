عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) كيريل ديميترييف، ناقشا خلاله فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية بين المملكة وروسيا الاتحادية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026.

وأشاد الاجتماع بالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، والتي تفتح آفاقاً أوسع لتحفيز الاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات الصناعية الواعدة، مؤكداً أهمية الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى العمل على مبادرات عملية قابلة للتنفيذ تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الاجتماع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص النوعية التي تتيحها، والإمكانات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب المزايا التنافسية التي تجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.

وتعكس مشاركة المملكة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026 التزامها بتعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية الدولية، وتطوير شراكات فاعلة تدعم النمو الصناعي والتعديني، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار.