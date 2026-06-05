التقت الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، أمس، وزيرة الزراعة في روسيا الاتحادية أوكسانا لوت، وذلك على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول ملف انضمام روسيا الاتحادية إلى عضوية المجلس الدولي للتمور، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الدولية لدعم نمو قطاع التمور وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة به على المستوى العالمي.

وأطلعت الجانب الروسي على التوجهات الإستراتيجية للمجلس وأولوياته المستقبلية، والمبادرات والمشاريع التي يعمل على تنفيذها بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين، والهادفة إلى رفع القيمة الاقتصادية للقطاع وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.

كما سلّط اللقاء الضوء على دور «المرصد الدولي للتمور»، بوصفه منصة رقمية واعدة يعمل المجلس على تأسيسها لتكون مرجعاً متخصصاً لرصد وتحليل البيانات والمؤشرات التجارية والاقتصادية للتمور عالمياً، ودوره المرتقب في دعم صناعة القرار لدى الحكومات والمستثمرين؛ إذ حظي المرصد باهتمام الجانب الروسي لما سيوفره مستقبلاً من أدوات ومعلومات تُسهم في تطوير التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة بما يُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية لقطاع النخيل والتمور دولياً.