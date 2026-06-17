الرئيس الأوزبكي يفتتح منتدى طشقند بمشاركة سعودية

تشارك السعودية في أعمال منتدى طشقند الدولي للاستثمار «TIIF 2026» في دورته الخامسة، الذي تستضيفه العاصمة الأوزبكية طشقند على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار «مرونة الاستثمار: آفاق جديدة وشراكات جديدة»، بحضور رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ومشاركة دولية واسعة من قادة دول، ومسؤولين حكوميين، ومستثمرين، ورؤساء مؤسسات مالية وتنموية كبرى.



وتأتي المشاركة السعودية في المنتدى عبر وفد استثماري واقتصادي رفيع، في إطار العلاقات المتنامية بين المملكة وجمهورية أوزبكستان، وما تشهده من تطور ملحوظ في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، انسجاماً مع توجهات المملكة نحو توسيع شراكاتها في الأسواق الواعدة، وتعزيز حضورها في منطقة آسيا الوسطى.

حضور سعودي في منظومة الاستثمار الدولي

ويعكس حضور رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في هذا الحدث الدولي، حرص المملكة على استكشاف الفرص الاستثمارية النوعية في أوزبكستان، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها البنية التحتية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وممرات التجارة، والتنمية الصناعية، والقطاع المالي، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

ويحظى المنتدى هذا العام بزخم دولي لافت، في ظل الأرقام القياسية التي سجلها على مستوى حجم المشاركة، وعدد الشركات والوفود الحاضرة، وحجم الاستثمارات والاتفاقيات المنتظر بحثها، ما يعزز مكانته بوصفه منصة اقتصادية مهمة لربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في أوزبكستان وآسيا الوسطى.ويجمع المنتدى نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين، وممثلي الشركات العالمية، لمناقشة مستقبل الاستثمار في القطاعات الحيوية، واستعراض الفرص المتاحة أمام الشراكات الدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات العالمية.كما يشهد المنتدى تمثيلاً سياسياً واقتصادياً رفيع المستوى، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووفود رسمية من روسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأذربيجان وبيلاروس وألبانيا، إلى جانب قيادات مؤسسات مالية وتنموية دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الجديد لدول «بريكس»، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.

وتؤكد المشاركة السعودية في منتدى طشقند الدولي للاستثمار عمق العلاقات الاقتصادية بين الرياض وطشقند، والرغبة المشتركة في الانتقال بالشراكة بين البلدين إلى مستويات أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسارات التنمية والاستثمار، ويعزز حضور المملكة كشريك فاعل في منظومة الاقتصاد والاستثمار الدولي.