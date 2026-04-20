علمت مصادر «عكاظ» أن الحكم الصيني «مانينغ» غادر مدينة جدة بعد أن تم استبعاده من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد الأخطاء التي ارتكبها خلال مباراة الاتحاد السعودي ونظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني في مباراة دور الثمانية، التي انتهت بتأهل «ماتشيدا» إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه بهدف دون ردّ، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.



يذكر أن ‏الحكم الصيني «مانينغ» كان من ضمن المرشحين لقيادة نهائي البطولة الحالية، قبل أن تقرر لجنة التحكيم استبعاده من البطولة نهائياً.