كشفت الفنانة المصرية يارا السكرى مواصفات فتى أحلامها، ما أثار جدلاً حول تلك المواصفات التي رأى عدد كبير من المتابعين أنها تتحدث بصراحة عن مواصفات زميلها الفنان أحمد العوضي.

أسمراني ابن بلد

وقالت في مقابلة مع برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس: «أتمنى يكون بشرته غامقة أو قمحاوي وأسمراني، والمهم يكون بيعمل وناجح حتى لو مش ممثل، ويكون من طبقة اجتماعية جيدة وجدع وابن بلد، ويكون مشهور إنه ناجح وسمعته جيدة، وأتمنى يكون طويل، ويكون مصري مش من إيجيبت، ولو اتجوز قبل كدا عادي، ومش هقول أول حرف من اسمه».

وأضافت «مش فارقة يكون عنده شنب ولكن كويس لو عنده دقن، ومش بميل للراجل الأصلع».

أحمد العوضي

تصريحات السكري أثارت جدلا وتصدرت مواقع التواصل في مصر، لا سيما أن اسمها ارتبط بالعوضي في الفترة الماضية، وذلك عقب النجاح اللافت الذي حققه الثنائي في مسلسل «علي كلاي».

فيما كتب عدد من المتابعين عبر التعليقات على «إنستغرام»، «أول حرف من اسمه أحمد العوضي»، فيما قال آخر «مواصفات أحمد العوضي».

زواج قريب

وأعلن والد الفنان المصري أحمد العوضي في مارس الماضي اقتراب زواج نجله من يارا السكري خلال شهرين، رغم نفي النجم تلك الأنباء في الأيام الماضية.

وأوضح محمد العوضي، خلال تصريحات صحفية مصورة، أن نجله يستعد للزواج من يارا السكري خلال نحو شهرين، مؤكدا أن العلاقة بينهما تجاوزت حدود الصداقة والتعاون الفني، وأشار إلى أن «مشاعرهما كانت حقيقية في المسلسل».

كما أضاف أن أحمد العوضي أخبر والده بكل تفاصيل علاقته بيارا السكري، مبيناً أن الزواج سيتم بموافقة الأب.