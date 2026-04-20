ودّعت الأوساط الرياضية في حائل والمملكة، فرج سليمان الطلال، أحد أبرز الرموز الرياضية والمدربين الوطنيين، بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لعقود، ارتبط خلالها اسمه بتاريخ نادي الطائي وبدايات عدد من نجوم الرياضة السعودية.



ويُعد الراحل من الشخصيات التي صنعت حضورها في الميدان لاعباً ومدرباً ومكتشفاً للمواهب، حتى أصبح اسماً راسخاً في ذاكرة الرياضيين، بوصفه أحد أبرز الأسماء التي خدمت الرياضة في حائل، وواحداً من أهم الوجوه التي ارتبطت بتاريخ نادي الطائي صعوداً وتأثيراً وإنجازاً.



وُلد فرج الطلال في حي الشعيب، وبدأ رحلته الرياضية مبكراً عبر الفئات السنية في الهلال بالرياض، قبل أن ينتقل إلى الشباب، ثم يستقر في نادي الطائي، حيث كتب الفصل الأهم في مسيرته الرياضية، لاعباً شاملاً مارس أكثر من لعبة، من كرة القدم إلى الطائرة واليد والسلة وألعاب القوى، وحقق في تلك المرحلة لقب بطل المملكة في الوثب الطويل والوثب الثلاثي، في دلالة مبكرة على موهبته الاستثنائية وتعدده الرياضي النادر.



وفي المجال التدريبي، سجّل الراحل اسمه كأحد الرواد، بعدما أصبح أول مدرب وطني يقود شباب الطائي إلى الدوري الممتاز، ثم واصل حضوره الفني مع الفريق الأول، وأسهم في قيادته من الدرجة الثانية إلى الأولى، قبل أن يشارك في رحلة الصعود إلى الممتاز، في محطة بقيت واحدة من أبرز التحولات التاريخية في مسيرة النادي.



ولم يتوقف أثر فرج الطلال عند حدود اللعب والتدريب، إذ ارتبط اسمه أيضاً باكتشاف المواهب وصناعة النجوم، واشتهر بنظرته الفنية الثاقبة، وكان من أبرز من اكتشفوا ودربوا أسماء لامعة في الكرة السعودية، وفي مقدمتهم الحارس الدولي محمد الدعيع وشقيقه عبدالله الدعيع، في واحدة من القصص التي بقيت شاهدة على قدرته الفريدة في قراءة الموهبة وتوجيهها، حين أسهم في تحويل محمد الدعيع من كرة اليد إلى حراسة مرمى كرة القدم.



وحظيت مسيرته بتقدير واسع، بعدما جرى توثيق رحلته الرياضية في برنامج «سيرة» على القناة الرياضية، كما حظي بتكريم معنوي لافت من خلال زيارة نائب أمير منطقة حائل إلى منزله، تقديراً لتاريخه الطويل وإسهاماته التي تجاوزت حدود النادي إلى المشهد الرياضي الوطني.



برحيل فرج الطلال، تخسر حائل أحد رجالاتها الذين تركوا أثراً عميقاً في الرياضة والمجتمع، ويخسر نادي الطائي أحد أسمائه التاريخية التي ارتبطت بالبدايات الكبرى وبناء الأجيال وصناعة الهوية الرياضية. وسيبقى حضوره راسخاً في ذاكرة الرياضيين، بما قدمه من عمل وإخلاص ومسيرة صنعت الفارق، وخلّدت اسمه في سجل الوفاء والإنجاز.



رحم الله فرج الطلال، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته ومحبيه والوسط الرياضي الصبر والسلوان.