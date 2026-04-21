كشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن القوات الروسية سيطرت على 80 بلدة أوكرانية منذ بداية العام الحالي، إضافة للسيطرة على جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.



وقال خلال جولة تفقدية لمنطقة مجموعة قوات «الجنوب» الروسية: منذ بداية هذا العام أصبحت 80 بلدة وأكثر من 1,700 كيلومتر مربع من الأراضي تحت سيطرتنا. وتم الانتهاء من تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، بحسب تعبيره.



وأعلن غيراسيموف أن القوات الروسية سيطرت خلال شهري مارس وأبريل على 34 بلدة، ونحو 700 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.



ميدانياً، أصيب 25 شخصاً في أوكرانيا بينهم 15 في مدينة سومي القريبة من الحدود مع روسيا بجروح جرّاء ضربات نفذتها طائرات مسيّرة روسية ليلاً، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء. وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت خلال الليل صاروخين أُسقِط أحدهما و143 طائرة مسيّرة تم اعتراض 116 منها.



وقال ميروشنيك، اليوم الثلاثاء: خلال الأسبوع الماضي قتل 10 أشخاص من بينهم طفل، وأصيب 123 آخرون من بينهم 7 دون سن الرشد؛ بسبب قصف النازيين الأوكرانيين، وتم تسجيل أكبر عدد من المصابين في مقاطعات بيلغورود وخيرسون وزاباروجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وإقليم كراسنودار.



ولفت السفير الروسي إلى أن هجمات الطائرات المسيرة تسببت بنحو 87% من إجمالي عدد الضحايا، مضيفاً أن القوات الأوكرانية أطلقت خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 3.1 ألف قذيفة على أهداف مدنية على الأراضي الروسية.