نوّه وزير المالية اللبناني ياسين جابر بدور المملكة العربية السعودية في وقف الحرب على لبنان، مشيداً بتوظيفها لتأثيرها الدولي في هذا الصدد.

ولفت جابر في حوار مع «عكاظ»، إلى دور الولايات المتحدة وضغوط الرئيس دونالد ترمب ووزير خارجيته لوقف إطلاق النار، مؤكداً وجود محاولات دولية جادة للوقوف إلى جانب لبنان لمنع الاعتداءات التي يتعرض لها.

المسار السياسي والالتزام الميداني



وفيما يخص الوضع الميداني، أشار جابر إلى المحاولات اللبنانية الرسمية لتوضيح التزام البلاد التام بوقف إطلاق النار طوال الأشهر الـ 15 التي أعقبت الاتفاق السابق، لافتاً إلى أن الجيش اللبناني لم يتلقَ الدعم الكافي لتنفيذ المهمات الموكلة إليه، وشدد على أن نجاح أي وقف لإطلاق النار في المرحلة الحالية يبقى رهناً بالالتزام المتبادل من قبل الطرفين.



وأشاد الوزير جابربزيارة الوزير علي حسن خليل موفداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى السعودية، واصفاً الزيارة بأنها "جيدة" ومؤشر على علاقة متينة.

وأكد الرهان على دور رئيس البرلمان الإيجابي لتهدئة الأمور، مثمناً البيان الذي صدر لوقف التظاهر والاستفزازات، تزامناً مع جهود الحكومة للقيام بدور إيجابي في هذه المرحلة الدقيقة.



خسائر مهولة وتدمير ممنهج



وكشف جابر حجم الأضرار الكارثية جراء الحرب الحالية، لافتاً إلى أن التقديرات الأولية التي أجراها البنك الدولي مع مركز البحوث العلمية، باستخدام تقنيات المسح عبر الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، قدرت الخسائر بنحو 1.5 مليار دولار خلال أول ثلاثة إلى أربعة أسابيع فقط.



وحذّر من أن الأرقام ستكون «مهولة» عند وقف الحرب بشكل كلي، لافتاً إلى أن 55 قرية ومدينة في الجنوب يجري تدميرها تدريجياً، مؤكداً أن مدينة بنت جبيل باتت «ممسوحة بالكامل»، فضلاً عن الخسائر التي طالت العاصمة بيروت خصوصاً خلال أحداث يوم الأربعاء، والدمار في الضاحية الجنوبية ومناطق عدة، ناهيك عن الخسائر البشرية.



أزمة إعادة الإعمار والتمويل



وأوضح جابر أن الرقم المتداول عن الخسائر البالغ 7 مليارات دولار هو في الواقع كلفة إعادة الإعمار الخاصة بحرب عام 2024 التي استمرت 66 يوماً. وأعرب عن أسفه لعدم التمكن من تأمين تلك الأكلاف حتى الآن، مؤكداً أن حجم الأعباء يتضخم اليوم دون وجود حد أدنى من التأمين لتغطية تكاليف الإعمار ولو عن الحرب السابقة.



وفيما يتعلق بالمساعدات الدولية، أكد وزير المالية أهمية التضامن مع لبنان في اجتماعات الربيع مع صندوق النقد الدولي، لافتاً بالمقابل إلى أنه لا تتوفر أموال للمساعدة حتى ضمن «برنامج الطوارئ»، لأن معاييره لا تنطبق على لبنان، فضلاً عن عدم التوصل حتى الآن لاتفاق نهائي على برنامج مع الصندوق.



تحركات لتأمين البدائل



وأفصح عن مناقشات مع البنك الدولي لتحويل جزء من القروض السابقة لدعم شبكات الأمان الاجتماعي، إضافة إلى وجود قرض بقيمة 250 مليون دولار وقرض آخر من الـ AFP سيخصصان لإعادة إعمار الجسور التي دمرتها الحرب.



استقرار سعر الصرف



وعلى الصعيد المالي، أعلن جابر أن إيرادات الخزينة تراجعت في شهر مارس الماضي بنسبة 40%، محذراً من الضغط على ميزان المدفوعات إذا استمرت الحرب. ومع ذلك، طمأن بأن الآلية التي يعمل عليها مصرف لبنان بالتعاون مع شركة «سليم خليل» وعدد من المصارف نجحت في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ولا خوف من أي اهتزاز في المدى القريب والمتوسط، مؤكداً التزام هذه الآلية بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، والعمل الحثيث لتقليص حجم الاقتصاد النقدي.



