فيما وجّه وزير التعليم الإسرائيلي بإغلاق المدارس في جميع أنحاء إسرائيل غداً، هدد مسؤول إسرائيلي، اليوم (الأحد)، برد قوي حتى لو كانت الضربات الإيرانية محدودة.



وقال المسؤول: «أرادت إيران فرض معادلة جديدة، لكننا لا نستطيع السماح بحدوث ذلك»، عقب موجة الصواريخ الإيرانية التي استهدفت إسرائيل. ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، فإن تل أبيب سترد على عمليات الإطلاق.



واستدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء حكومته وفريقه الأمني إلى اجتماع، وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإن نتنياهو يجري مشاورات أمنية على خلفية التطورات المتسارعة عقب إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل.



بدوره، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: «يجب أن تحترق طهران الليلة».



وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن إيران اطلقت 10 صواريخ وتم اعتراضها بالكامل.



ومن جهته، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترمب أُطلع على التصعيد بين إيران وإسرائيل.



وأفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية بأن القيادات الإسرائيلية تجري اتصالات مع إدارة ترمب للحصول على ضوء أخضر لاستهداف منشآت الطاقة في إيران.



ودوّت صفارات الإنذار في الجليل الأوسط والخضيرة وحيفا، وفقاً لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منظومات الدفاع الجوي في حالة تأهب لاعتراض دفعة صاروخية ثالثة أُطلقت من إيران، فيما رصدت القناة 14 الإسرائيلية سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض في شمال إسرائيل، بعد أن أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.



بدورها، أفادت قناة «الإخبارية» السورية بأن الانفجارات التي سُمعت في سماء العاصمة دمشق وريفها ناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية صواريخ إيرانية.



في المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني إن موجة الصواريخ قد تستمر أسبوعاً كاملاً.